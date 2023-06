Panthères du Gabon : match test contre Olympique Saint-Quentin à 17h !

Ecouter cet article Ecouter cet article

En préparation du match face à la République démocratique du Congo (RDC), les Panthères du Gabon affrontent l’Olympique Saint-Quentin ce dimanche 11 juin 2023 à Senlis. Patrice Neveu et ses troupes pourront revisiter leurs gammes malgré l’absence remarquable de Denis Bouanga.

En regroupement en France depuis 4 jours, les internationaux gabonais font montre de sérieux à la veille de la rencontre décisive face aux Léopards. Enregistrant les retours espérés de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, les hommes de Patrice Neveu semblent plus que jamais prêts à arracher leur qualification.

Une confiance retrouvée qu’il faudra déjà mettre à l’épreuve face à l’Olympique Saint-Quentin. Le club français évoluant en National 2 servira de test majeur. En effet, le stade de Senlis verra la « dream team » gabonaise en action. Le match se tiendra aux alentours de 16 heures.

Une mise en jambes clé pour les Panthères du Gabon

Il est à noter que l’équipe nationale de football devra composer avec les absences de Denis Bouanga et Guelor Kanga. Si le premier n’a toujours pas rejoint le groupe, la faute à une finale de champions league nord-américaine disputée, le second a un cumul de cartons jaunes. Par ailleurs, Patrice Neveu a d’ores et déjà indiqué que les voyants sont au vert.

L’ambiance interne et la fraîcheur des joueurs seront des atouts à exploiter lors de ce match amical.« Ils sont vraiment impliqués. Je suis heureux de voir leur détermination sur le terrain », a assuré le sélectionneur national. Cette rencontre marquera également la sortie de retraite officielle de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina.

Rappelons que les Panthères du Gabon devront l’emporter face à la République démocratique du Congo pour s’offrir un ticket direct pour la phase finale de la CAN en Côte d’Ivoire. Une mission atteignable au vu du classement actuel. Avec 3 nouveaux points, la route pour Abidjan est toute ouverte.