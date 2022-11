Panthères du Gabon: 8 matchs d’affilée sans défaite, le satisfecit de Franck Nguema

Ecouter cet article Ecouter cet article

En s’imposant le dimanche 20 novembre dernier face au Mena du Niger sur le score de 3 buts à 1 en match amical avant la poursuite des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022, les Panthères du Gabon ont consolidé leur série d’invincibilité en cours. En effet, les hommes de Patrice Neveu sont sur 8 matchs d’affilée sans défaite. Une performance saluée par le patron du sport local Franck Nguema qui n’est pas étranger à cette prouesse.

S’il est vrai que les records sont faits pour être égalés, il n’en demeure pas moins que les atteindre requiert une organisation stricte en plus du talent. C’est en tout cas ce vent de fraîcheur impulsé dans le sport en général par le Ministère des Sports en étroite collaboration avec la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) et l’Office national du développement du sport et de la culture (ONDSC). Un management participatif des acteurs qui semble déteindre sur le groupe des Panthères football A voire U23.

Pour ce qui est des seniors, les matchs amicaux ont permis d’asseoir des certitudes et un nouvel état d’esprit au sein du groupe. D’ailleurs, les deux victoires convaincantes face aux Djurtus de Guinée-Bissau et au Mena du Niger, par 2 buts d’écart, n’ont pas laissé indifférent le patron du sport dans notre pays qui a tenu à mettre en exergue la santé des Panthères. « Une deuxième victoire en 3 jours qui consolide la préparation des éliminatoires de la CAN 2023 », a indiqué Franck Nguema au terme de la rencontre.

Pour information, depuis l’année civile en cours, les Panthères du Gabon section football A ont disputé 8 rencontres sans concéder la moindre défaite. Lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations déroulée au Cameroun, l’équipe s’est pourtant frottée avec aux imprévisibles Comoriens, aux Black stars du Ghana, aux lions de l’Atlas du Maroc mais également aux étalons du Burkina Faso. Bien qu’éliminés aux tirs au but, les joueurs de Patrice Neveu ont tenu la dragée haute jusqu’à la fin du temps réglementaire et additionnel.

Revenus au bercail la tête haute, les félins ont entamé les éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations 2023 prévue en Côte d’Ivoire démontreront sur la même lancée en réalisant un exploit mémorable au Stade des Martyrs de Kinshasa en s’imposant avec un effectif de moins de 13 membres. Shavy Babicka et ses coéquipiers vont ensuite baisser en régime contre les Mourabitounes de Mauritanie mais sans rompre. Les deux nouvelles victoires portent donc à 8, la série d’invincibilité en cours. Une bonne santé qui témoigne des efforts consentis par les pouvoirs publics pour le Sport roi.