Panthères du Gabon: 510 millions pour l’encadrement technique

Sans baux ni rémunérations depuis le mois d’août dernier, date de leur prise de fonction, les membres de l’encadrement technique national viennent de voir leur situation administrative être régularisée. Au cours d’une rencontre tenue le 23 septembre dernier et à laquelle participait le président de la Fegafoot Pierre Alain Mounguengui et le ministre des Sports Franck Nguéma, ces derniers se sont donc vu remettre les contrats et bordereaux de paiement avec effet rétroactif.

Un peu plus d’un an après leur prise de fonction, l’encadrement technique national des Panthères du Gabon vient enfin de voir sa situation administrative régularisée. AInsi, du sélectionneur adjoint Anicet Yala Ngoukou, au Directeur technique national (DTN) Raphaël Nzamba Nzamba, en passant par le manager général Pierre François Aubameyang et le préparateur physique Cyril Plouzenec, tous se sont vu remettre les contrats et bordereaux de paiement avec effet rétroactif.

En effet, c’est au cours d’une rencontre tenue le 23 septembre dernier et à laquelle participait le ministre des Sports Franck Nguéma et le président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) Pierre Alain Mounguengui, qu’a eu lieu cette remise symbolique de contrats. Mettant fin à une situation inéquitable, cette remise de contrats qui s’est accompagnée du versement de 510 millions de FCFA au titre de rappels, s’inscrit pour le ministère dans la droite ligne de son processus de redynamisation du sport au Gabon.

Avec d’importantes échéances à venir, dont les qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022 au Cameroun et la Coupe du monde 2022 au Qatar, cette régularisation de la situation financière des membres du staff de l’équipe nationale devrait leur offrir la possibilité de travailler sereinement. Reste désormais pour le ministère et la Fegafoot, à régulariser la situation de l’ancien encadrement technique, notamment celle de François Amegasse.