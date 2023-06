Panthères du Gabon : 2e défaite d’affilée, la qualification en pointillé

Ecouter cet article Ecouter cet article

La 5ème journée des éliminatoires Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 a livré un scénario étrange pour le Gabon. En effet, les Panthères ont été dominées à domicile par les Léopards. Après cette 2e défaite d’affilée, la qualification est subordonnée à une victoire à Nouakchott en septembre prochain.

Auteures d’un début de campagne exceptionnel avec une victoire historique au stade des Martyrs, les Panthères du Gabon ont depuis perdu en énergie. Un triste nul face à la Mauritanie et une victoire à l’arrachée. S’en est suivie la défaite surprise à Khartoum. Mais encore plus la désillusion de Franceville face à la République démocratique du Congo.

La série noire se poursuit pour les Panthères du Gabon

Techniquement, les deux défaites consécutives face au Soudan et à la RDC ont placé le Gabon dans une situation inconfortable. Les hommes de Patrice Neveu aurait, à ce jour, 13 points et une qualification acquise. Malheureusement, l’équipe nationale ne compte que 7 points. Et une deuxième place dans le groupe I.

Le Gabon ne sait plus gagner. Déjà maladroites face au Soudan, les Panthères ont renforcé les doutes sur leur capacité à plier un match clé. Des offensives stériles ponctuées de nonchalance sur certaines actions. D’ailleurs, en 5 journées disputées, seuls 2 buts ont été inscrits par Shavy Warren Babicka et Lloyd Palun.

Une victoire en Mauritanie pour se qualifier !

Ce résultat négatif place le Gabon dans une mauvaise posture. Puisque les Panthères sont recalées à la seconde. Les Léopards de la République démocratique du Congo prennent la tête. Avec 7 points chacun, le goal average est en faveur des hommes de Sébastien Desabre. Opposés ce mardi 20 juin 2023, Soudanais et la Mauritaniens chercheront à grappiller des points précieux.

Aussi, en cas de victoire, les futurs adversaires du Gabon auront 8 points et occuperont la tête du groupe. En cas de défaite, c’est le Soudan qui passerait à 9 points. Dans tous les cas, la dernière journée de ces éliminatoires pour la CAN 2023 sera décisive.