Pana: le pain enfin de retour après 5 mois de pénurie

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un véritable ouf de soulagement que peuvent pousser les populations de Pana dans le département de la Lombo-Bouenguidi. En effet, après 5 mois de pénurie de pain, l’unique boulangerie de la localité vient de reprendre du service pour le plus grand bonheur des habitants.

En effet, selon l’Agence gabonaise de presse, cette pénurie aurait été causée après un incident à la boulangerie de la localité à la suite des innombrables coupures intempestives de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG), qui auraient endommagé l’une des pièces de la machine à pain. La boulangerie était en arrêt d’activité depuis 5 mois.

Le nouveau boulanger de la commune de Pana, Mangui Larry et son équipe ont promis fournir des efforts pour satisfaire la commune de Pana et le département en termes de production du pain tous les jours et en quantité importante pour tous les foyers qui en consomment au quotidien. Une situation qui a également vu l’implication des autorités politiques de la localité, notamment Faustin Boukoubi, le président de l’Assemblée Nationale.

Bien que la situation soit revenue à la normale, les populations ont toutefois fait part de leurs craintes quant à la difficulté du ravitaillement du fait de la météo. En effet, le piteux état de la route associé aux caprices du temps freinent le bon acheminement des sacs de farine dans le département de la Lombo-Bouenguidi. Un cri d’alarme pour lequel les habitants de Pana s’en remettent aux plus hautes autorités.