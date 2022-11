Paludisme: Novartis au Gabon pour réaliser des essais de son nouvel antipaludéen

Ecouter cet article Ecouter cet article

Spécialisée dans les produits pharmaceutiques, la multinationale suisse Novartis envisage lancer au Gabon, au Burkina Faso, au Mali et au Niger une étude de phase 3 pour son nouvel antipaludéen. Des essais qui auront pour objectif de déterminer si le produit est efficace ou non pour les traitements du paludisme.

Ces essais cliniques qui seront réalisés sur les adultes et les enfants souffrant de paludisme aigu non compliqué devraient débuter au début de l’année prochaine. Il s’agira pour le groupe biopharmaceutique de comparer l’efficacité de l’association de ganaplacide et de lumefantrine par rapport au traitement standard actuel de la maladie.

« Cette combinaison a le potentiel non seulement d’éliminer l’infection de malaria, notamment les souches résistantes à l’artémisinine, mais aussi à bloquer la transmission du parasite », indique Novatis. Si jamais lesdits essais sont concluants, ils devraient constituer une étape importante dans la mise en œuvre d’un médicament efficace contre le paludisme.



Rappelons que c’est la troisième phase des tests cliniques pour ce produit. La phase 2 avait porté sur 524 personnes. ‹‹ L’objectif avec ces essais est de voir si le produit est efficace ou non pour les traitements du paludisme. Après cette phase 3, il restera une phase 4 avant la mise du produit sur le marché ›› souligne nos confrères du Nouveau Gabon.