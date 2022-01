Paludisme: 627 000 décès enregistrés en 2020 dans le monde

Ecouter cet article Ecouter cet article

Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur le paludisme dans le monde, rendu public le 6 décembre 2021, on estime à 241 millions, le nombre de cas de paludisme dans le monde et 627 000, le nombre de décès imputables au paludisme. l’OMS pointe du doigt une régression « considérable » dans la lutte contre le paludisme, notamment dans la zone Afrique.

« Les nouvelles sur le paludisme ne sont pas bonnes », a commenté Pierre Buffet, consultant au centre médical de l’Institut Pasteur, à Paris. En effet, en 2020, le nombre estimé de cas de paludisme s’est élevé à 241 millions, selon le rapport de l’OMS, soit une hausse de près de 14 millions comparé à 2019 où il s’établissait à 227 millions. Même son de cloche pour le nombre de décès qui a atteint les 627 000 cas en 2020 contre 558 000 en 2019.

Le rapport fait remarquer que « la majeure partie de cette hausse trouve son origine dans les pays de la région Afrique de l’OMS ». Selon l’organe onusien de la Santé, 82% des cas et 94% des décès imputables au paludisme sont survenus en Afrique. Une situation consécutive à l’irruption du covid-19 dans le monde qui a eu de gros impacts dans la lutte contre le paludisme.

La pandémie a en effet entraîné des perturbations dans les services de lutte contre le paludisme, ainsi que dans les campagnes de distribution de moustiquaires imprégnées. Il y a eu dans des pays d’Afrique une baisse des consultations et des tests du paludisme, « qui a atteint plus de 20 % dans des pays où le paludisme sévit le plus », selon l’OMS qui pointe du doigt des progrès de lutte contre le paludisme qui ont fortement « reculé ». Avant le covid-19, les différents rapports de l’OMS couvrant la période 2000-2019 mettaient en lumière une période « de succès », bien qu’inégal entre les pays dans la lutte contre le paludisme à travers le monde.

Au Gabon, le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) n’a pas encore livré la situation palustre du pays pour l’année 2020. Toutefois, il faut noter que le fardeau du paludisme demeure endémique, du fait de sa morbidité et de sa transmission pérenne. En 2019, on estimait à 797 278, le nombre de cas de paludisme dans le pays, et à 591, le nombre de décès.