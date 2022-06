Paludisme: 200 moustiquaires remises et 180 personnes sensibilisées par Setrag à Ndjolé

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans le cadre de sa stratégie d’investissement communautaire (SIC) que la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a procédé, le mercredi 1er juin dernier, à la remise de 200 moustiquaires imprégnées aux agents ferroviaires et aux populations environnantes à la Gare de Ndjolé. Désireuse de lutter efficacement contre le Paludisme, l’entreprise citoyenne a également formé 15 de ses agents et sensibilisé 180 personnes sur les nouveaux mécanismes de prise en charge des patients.

En droite ligne avec les recommandations du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) qui a invité tous les acteurs de la société « à innover pour sauver des vies », la Société d’exploitation du Transgabonais a mis le pied à l’étrier dans le chef-lieu du département de l’Abanga Bigne le mercredi 1er juin dernier. En effet, conduite par Inès Romilda Mboute, chargée de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et genre, la délégation de la Setrag a procédé à la sensibilisation de plus de 180 sur les nouveaux mécanismes de prise en charge des patients.

Par ailleurs, l’entreprise citoyenne a procédé à la distribution de 200 moustiquaires imprégnées aux agents ferroviaires et aux communautés riveraines le long de la Gare de Ndjolé. Occasion pour la Setrag de réitérer son engagement pour la cause sociale. « Il était question d’apporter l’information mais également vulgariser les éléments de prévention. Nous avons également fait un don au Centre médical de Ndjole de 1000 Tests de diagnostic rapide pour faciliter la prise en charge », a souligné Inès Romilda Mboute. À cela s’ajoute la formation de 15 agents ferroviaires sur ces recommandations.

Une énième action solidaire qui s’inscrit dans le cadre du déploiement de sa stratégie d’investissement communautaire qui repose sur 3 piliers à savoir soutenir l’éducation, s’ériger en appui aux communautés et matérialiser son engagement pour la santé. D’ailleurs, c’est dans cet élan que la Société d’exploitation du Transgabonais a d’ores et déjà annoncé qu’une caravane médicale sera organisée l’an prochain sur les maladies telles que le diabète et la tension. Notons qu’en décembre 2022, le rapport final en statistiques permettra à Setrag de jauger l’impact de cette campagne.