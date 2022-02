Oyem: vers la construction d’une centrale solaire de 50 mégawatts

Ecouter cet article Ecouter cet article

La société AMEA Power a présenté, ce 1er février 2022, à la ministre de la Promotion des investissements, Carmen Ndaot, son projet de construction d’une centrale solaire d’une capacité de production de 50 MW à Oyem dans la province du Woleu-Ntem. Si ce projet se concrétise, il devrait consolider la politique nationale énergétique qui vise la promotion des énergies renouvelables au Gabon.

Carmen Ndaot, ministre de la Promotion des investissements, a reçu en audience une délégation de la société AMEA Power, conduite par son président directeur général, Hussain Al Nowais. C’était en présence du directeur général de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI-Gabon) Ghislain Moandza Mboma.

Spécialisée dans le développement de projets d’énergies thermiques et renouvelables, la Société AMEA Power est allée présenter au membre du gouvernement le projet de construction d’une centrale solaire de 50 MW à Oyem. Pour l’heure, le ministère de la Promotion des investissements n’a dévoilé aucune information sur les détails du projet ou les modalités de sa mise en œuvre. Mais s’il aboutit, il est certain qu’il devrait contribuer à satisfaire la demande des industries et des ménages au Gabon, et plus particulièrement dans la province du Woleu-Ntem.

La Société AMEA Power, ambitionne de devenir un acteur de premier plan sur le continent, en matière d’énergie renouvelable. Créée en 2014 et installée à Dubaï, elle entend devenir un « producteur indépendant d’énergie de poids » sur le continent Africain, selon les propos de son président directeur général, Hussain Al Nowais, dans un entretien accordé à JeuneAfrique en 2020. Ce dernier vise un portefeuille de quelque 7 000 MW à terme en Afrique. Affaire à suivre.