Oyem: une présumée voleuse de bébé rattrapée par la DGR

Paola Nnengue Bibang, une compatriote âgée de 25 ans, a été récemment écrouée à la prison centrale d’Oyem. Cette détention préventive est consécutive à un vol de bébé qu’elle a commis récemment en simulant une fausse grossesse et en trompant la vigilance de la mère du nourrisson qu’elle aurait volé pendant que cette dernière se trouvait aux toilettes du Centre hospitalier régional d’Oyem (CHRO), rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés récemment au Centre hospitalier régional d’Oyem. D’après une source, Paola Nnengue Bibang aurait d’abord fait croire pendant des mois à son petit ami qu’elle était enceinte. Afin de jouer le jeu jusqu’au bout, cette dernière aurait fait croire à son concubin qu’elle se rendait dans la structure hospitalière afin d’accoucher. Aux environs de 20 heures, elle se serait munie d’un sac renfermant un carnet de santé, des couches et des vêtements pour le nourrisson.

Une fois dans la structure hospitalière, elle se serait dirigée dans la salle d’accouchement mais à sa grande surprise, aucune femme n’était programmée ce jour. Paola Nnengue Bibang qui veut à tout prix s’emparer d’un bébé aurait fait le tour des chambres avant de tomber sur celle d’Ada Ndong, une jeune compatriote âgée de 20 ans dont le nourrisson avait une semaine. La présumée voleuse va lui dire qu’elle aurait été envoyée dans cette chambre par le personnel médical en attendant d’accoucher.

Au fil de la nuit, Ada Ndong aurait eu envie d’aller aux toilettes, faisant confiance à sa nouvelle colocataire, elle aurait laissé son enfant avec cette dernière en lui demandant de veiller sur lui. Malheureusement pour la nouvelle maman, à son retour, Paola Nnengue Bibang et son nourrisson ne sont plus dans la pièce. Prise de panique, cette dernière va pousser des cris afin de demander de l’aide. A cet effet, aux environs de 4 heures du matin, la présumée voleuse de bébé est rattrapée par des passants parmi lesquels se trouve la sœur de la victime.

Aussitôt informés, les éléments de la Direction générale de recherches (DGR) vont se rendre sur place pour le constat d’usage et procéder à l’interpellation de Paola Nnengue Bibang. Présentée devant le parquet de la République, cette dernière aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Des aveux pour lesquels elle a été écrouée à la maison d’arrêt locale en attendant d’être fixée sur son sort. Une situation qui devrait interpeller les parents et les amener à plus de vigilance concernant leurs enfants.

