Oyem: une lycéenne condamnée à 6 ans de prison pour avoir abandonné son bébé

Pricillia Mengue Nguema a comparu devant le tribunal de première instance d’Oyem dans le Woleu-Ntem pour délaissement d’un nourrisson ayant entraîné sa mort. C’est d’ailleurs pour ce chef d’accusation que la détenue a été jugée coupable puis condamnée à la peine de 6 ans de prison le mercredi 12 mai 2021.

Selon le quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés durant le mois de mai 2020. Le jour du drame, un chasseur fait une macabre découverte dans la forêt jouxtant le quartier TP de Bitam; un sac contenant un nouveau-né en état de putréfaction. Informés de la situation, l’enquête diligentée par les agents de police a permis d’identifier la génitrice et ainsi conduit à l’interpellation de la personne à l’origine de cet infanticide, Pricillia Mengue Nguema, la génitrice âgée de 19 ans au moment des faits.

A la barre, la jeune femme a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « Le 27 mai 2020 vers 5 ans du matin, alors que je sentais les contractions, j’ai quitté la maison pour aller donner naissance en brousse d’un enfant de sexe masculin. Après l’accouchement, j’ai étouffé les cris de l’enfant puis je l’ai abandonné dans un sac de riz bien attaché. », a-t-elle déclaré. En réaction, le ministère public représenté par l’avocat général près la Cour d’appel d’Oyem, Me François Engonga Ondo a requis la perpétuité ou, le cas échéant, 20 ans de prison à l’encontre de la prévenue.



Une réquisitoire qui n’est pas du goût de la défense assurée par Me Pierre-Claver Ndong Ondo. Lequel a sollicité de larges circonstances atténuantes au vu de sa situation scolaire de la mise en cause inscrite en classe de 3ème au moment des faits. Au terme des débats, Pricillia Mengue Nguema a été reconnue coupable du crime susmentionné et condamnée à 6 ans de réclusion criminelle dont 3 avec sursis. Tenant compte du temps passé derrière les barreaux, Pricillia Mengue Nguema ne devrait plus passer que 2 ans de prison.