Oyem: une dizaine de plantations dévastées par des éléphants sous le regard insensible du gouvernement

Malgré les discours de bonne volonté visant à solutionner la problématique du conflit Homme-faune, la situation demeure préoccupante. C’est le cas dans le département du Woleu, canton Ellelem au village Afia situé à 62 kilomètres d’Oyem où selon l’antenne provinciale de Radio Gabon d’Oyem, une dizaine de plantations ont été sauvagement détruites par des éléphants au grand désarroi des agriculteurs.

En effet, dans le département du Woleu, un troupeau sème désormais la désolation sous le regard insensible des autorités qui, malgré les supplications des populations peinent à réagir. En effet, ces animaux protégés ont réduit en cendres les efforts de plusieurs agriculteurs, pour la plupart des femmes du troisième âge, veuves et qui ont à leur charge enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

D’ailleurs, l’une d’entre elles, Medzo Eyeghe Delphine 66 ans, interrogée par Radio Gabon, a dit ne pas comprendre pourquoi ce phénomène devenu fréquent n’est toujours pas pris en main par les autorités. « Pourquoi privilégier la vie des animaux au détriment de celle des êtres humains, des citoyens gabonais? », s’est-elle interrogée.



Occasion pour les populations du village Afia de lancer un énième cri d’alarme au gouvernement afin qu’il prenne à bras le corps et ce, dans les brefs délais, cette situation gravissime qui réduit à néant le travail des villageois qui ne vivent que de leur agriculture. Un sinistre qui vient une fois de plus mettre en lumière la problématique du conflit Homme-faune qui a pris des proportions inquiétantes ces derniers mois au grand désarroi des populations et sous le regard impuissant du gouvernement.