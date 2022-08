Oyem: un véhicule prend feu sur l’axe Sougoudzap-ville- Abang-Medoumou

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un véritable drame auquel ont échappé des compatriotes récemment entre les villages Sougoudzap-ville-Abang-Medoumou sur l’axe Oyem-Bitam. En effet, le moteur d’un véhicule pick-up de marque Mitsubishi a dernièrement pris feu. Si les causes sont pour le moment inconnues, les 7 personnes à bord en sont sorties indemnes et ont pu arrêter les flammes, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés récemment sur le tronçon Oyem-Bitam, plus précisément entre les villages Sougoudzap-ville-Abang-Medoumou. Pendant qu’il conduisait, le chauffeur aurait remarqué que de la fumée s’échappait du capot du véhicule. Réagissant promptement, ce dernier va garer et armés d’un extincteur et de bouteilles d’eau, les occupants du véhicule ont réussi à circonscrire le feu.

Une fois les flammes maîtrisées, le bilan fait état de plusieurs dégâts. « Tout le moteur était déjà consumé au moment où celui-ci a été maîtrisé par les secours. Néanmoins, ils ont évité que le pire arrive au reste du véhicule », a déclaré une source, non sans indiquer que les 7 personnes étaient membres d’une même famille et se rendaient aux obsèques d’un de leurs proches. Fort heureusement, plus de peur que de mal.

Depuis 4 semaines, de nombreux accidents se sont produits aussi bien dans le « Grand Libreville » qu’à l’intérieur du pays. Si les accidents de circulation sont très souvent expliqués par des facteurs basiques tels que l’excès de vitesse, l’usage du téléphone au volant, l’état mécanique des véhicules et l’état d’ébriété, d’autres causes méritent d’être explorées. C’est le cas notamment de la négligence des visites techniques que doivent faire régulièrement les usagers.