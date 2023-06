Oyem : « Rambo » agressé pour avoir caché de l’alcool

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le village Mbamassegma, situé à une trentaine de kilomètres d’Oyem dans la province du Woleu-Ntem a récemment été le théâtre d’un fait inédit. Et pour cause, une bagarre entre villageois aurait éclaté le mardi 13 juin dernier à la suite de l’accident d’un camion transportant des boissons alcoolisées, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP). A la suite de la rixe, l’un des protaganistes aurait reçu un coup sur la tête avec une bouteille.

Stéphane Ella Moro plus connu sous le pseudonyme de « Rambo », un compatriote âgé de 35 ans, aurait pu passer de vie à trépas le mardi 13 juin dernier. Alors qu’un camion rempli de boissons venait de se renverser dans le village Mbamassegma, les nombreux jeunes de cette contrée se seraient servis, en prenant la cargaison de bière transportée. Une situation qui aurait provoqué une dispute entre trois hommes.

En effet, Rambo fera face à Lyris Mba-Mba et Dael Allogho Mba, deux frères également d’une trentaine d’années qui auraient, eux aussi, tenté de récupérer les précieuses boissons alcoolisées du camion accidenté. « Pendant que j’effectuais des tours, afin de cacher ma boisson à l’abri des regards, les deux frères la récupéraient tranquillement pour en faire leur propriété jusqu’à ce que je surprenne Allogho dans son manège », a déclaré à l’AGP Stéphane Ella Moro sur son lit d’hôpital. Une bagarre aurait éclaté entre Dael Allogho Mba et Stéphane Ella Moro.

Voyant son frère en difficulté dans cette confrontation pour de la bière volée, Lyris Mba-Mba aurait saisi une bouteille de bière avant de la casser sur la tête de Rambo. Il l’aurait par ailleurs enfoncé dans le dos de la victime qui se serait écroulée et aurait perdu finalement cette bagarre pour des bouteilles de bière contre les deux autres hommes.

Les personnes ayant assisté à la scène auraient réagi promptement en conduisant au Centre hospitalier régional d’Oyem pour être pris en charge. Plusieurs tessons de bouteille auraient été retrouvés dans le corps de la victime. Un incident qui aurait été porté devant les autorités judiciaires. Les deux frères ont quant à eux été arrêtés par les éléments de la Direction générale de recherches (DGR) d’Oyem en attendant d’être fixés sur leur sort.