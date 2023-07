Oyem : plusieurs lots de médicaments périmés détruits par l’inspection de Santé nord

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 17 juillet 2023, l’inspection de Santé nord dirigée par Dr. Félicien Minsta, expert en santé publique, a procédé à la destruction de plusieurs lots de médicaments au Centre hospitalier régional d’Oyem. Une opération qui fait suite au constat des dates d’expiration d’une grande quantité de ces produits et constituaient donc un véritable danger pour les patients.

Véritable problème de santé publique, la consommation de médicaments périmés peut être dangereuse. C’est donc dans l’optique de prévenir une catastrophe sanitaire que l’inspection de Santé a initiée récemment une opération d’incinération de plusieurs lots de médicaments devenus impropres à la consommation.

Il faut souligner que la décision de procéder à cette opération d’incinération intervient quelque temps seulement après que des patients ont reçu une partie desdits médicaments. Informé, Félicien Mintsa aurait tout de suite agi en procédant à la saisie desdits produits médicaux. En présence du substitut du procureur de la République du tribunal de première instance d’Oyem, Lucas Tonda Ndongo, les lots de médicaments jugés impropres à la consommation.

La direction générale de la Santé nord rassure

Dans la foulée, le directeur général de Santé nord a tenu à rassurer l’opinion, indiquant que ce n’est « qu’une infime partie des médicaments distribués lors dudit programme humanitaire ». Toutefois, malgré cette mise au point, l’opinion se questionne sur le retard accusé par l’administration pour constater qu’une partie du stock des médicaments dont elle disposait était déjà inutilisable.

Des faits qui devraient dès lors interpeller les pouvoirs publics et plus particulièrement le ministre de la Santé qui se doit de mettre en place une véritable politique de gestion de stock des médicaments mis à la disposition des centres de santé. Mais aussi, mettre en place un système de contrôle plus adéquat pour éviter à l’avenir ce type d’incident.