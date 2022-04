Oyem: l’Union des écrivains gabonais offre des livres aux détenus de la prison du Peloton

Ecouter cet article Ecouter cet article

En séjour dans la province septentrionale pour une semaine culturelle dénommée « Le patrimoine culturel du Woleu », l’Union des écrivains gabonais (UDEG) a effectué une donation de livres aux détenus de la prison du Peloton le mercredi 13 avril 2022. Occasion pour les bienfaiteurs de faciliter la réinsertion des détenus par la lecture .

C’est par la voix de sa présidente Pulchérie Abeme Nkoghe, que l’Union des Ecrivains Gabonais (UDEG) a procédé à une remise de livres aux détenus de la prison d’Oyem sise au Peloton le 13 avril 2022. Il était question, pour les donateurs, de participer à l’épanouissement des prisonniers en leur offrant des romans, des recueils de poèmes et de théâtre, des essais, des nouvelles et autres.

Pulchérie Abeme Nkoghe qui conduisait la délégation des membres de l’UDEG a déclaré avoir donné ce que les écrivains ont de plus cher. « En matière des Droits de l’Homme, la connaissance et le livre sont des aspects prioritaires. En tant qu’écrivains nous avons offert aux jeunes détenus ce que nous avons de plus précieux c’est-à-dire le livre », a-t-elle déclaré.

Il faut dire que ces ouvrages ont été bien reçus par les bénéficiaires qui n’ont pas hésité à exprimer leur gratitude par la voix du chef de service administratif et directeur par intérim de la prison centrale d’Oyem, le capitaine Rodrigue Mapangou. Gageons que cette initiative louable ne sera pas la dernière.