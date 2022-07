Oyem: Guy Patrick Obiang Ndong en visite dans «l’obscurité» et les «nids de poules»

Ecouter cet article Ecouter cet article

En visite dans son fief politique, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, ministre en charge de la Santé et des Affaires sociales et sa suite, ont malheureusement pu constater le délabrement avancé de la voie terrestre jonchée de « nids–de–poule ». Plus grave,le membre du gouvernement a passé un séjour dans un chef-lieu du Woleu-Ntem privé d’électricité et d’eau.

Accueilli en sauveur dans une ville rythmée par les coupures intempestives d’électricité et d’eau, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a vite compris la lourde charge qui pesait sur ses épaules alors que ces maux ne semblaient pas faire partie de son cahier de charges. En bon homme d’État, le ministre originaire de la localité a tenu à apaiser les tensions en déclarant haut et fort « je suis venu pour ce problème aussi ». Les initiés auront d’emblée compris qu’il suggérait l’inverse.

Toujours est-il que ces carences n’ont pas empêché le ministre en charge de la Santé et des Affaires sociales de poursuivre son périple. D’ailleurs, c’est escorté par 7 véhicules flambants neufs, tout de même recouvertes de poussière compte tenu de l’état des routes, que le membre du gouvernement s’est rendu au Stade d’Akouakam. « Il voulait s’enquérir de l’avancée des travaux initiés il y a quelques semaines », a laissé entendre une source autorisée.



Au terme de ce passage éclair devant des commerçantes qui n’ont pas manqué de lui crier « on n’en peut plus des coupures de courant mon fils », le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a parachevé sa visite dans Oyem vers d’autres structures à usage social. Si les populations espéraient leurs blessures désormais pansées, grande sera leur déception car c’est à ce moment que la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) va faire des siennes et instaurer « une coupure totale ». Un mal qui n’atteindra pas le ministre logeait dans une demeure dotée d’un groupe électrogène.

