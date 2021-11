Oyem: distribution de kits scolaires et moustiquaires imprégnées par JFA au Canton Ellelem

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est en bon natif du canton Ellelem que Jean François Abiaghe Angoue a procédé durant 5 jours à la remise d’un important don en matériels scolaires aux apprenants dudit canton pour leur permettre d’aborder l’année scolaire convenablement. Sensibilisant autour du Covid-19, il en a profité pour remettre des moustiquaires imprégnées aux personnes âgées et jeunes mères.

Ce marathon qui aura duré 5 jours a débuté avec l’organisation d’une messe en la mémoire de l’ensemble des natifs et originaires du canton Ellelem rappelés vers les cieux. Par la suite, Jean François Abiaghe Angoue affectueusement appelé « JFA » a parcouru tous les villages où il a procédé à la remise des kits scolaires aux apprenants des cycles primaires. Il s’agit des lots de cartables assortis de cahiers, livres et stylos.

Pour marquer cette 3ème édition, le bienfaiteur s’est mué en sensibilisateur autour de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui continue de sévir dans notre pays. Cela a été suivi par la distribution des moustiquaires imprégnées aux femmes enceintes, aux jeunes mères ainsi qu’aux personnes du 3e âge. Une action solidaire en droite ligne avec la politique sociale prônée par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba qui a appelé à l’entraide entre fils de la nation.



Conscient que les attentes de ses pères et mères demeurent importantes, Jean François Abiaghe Angoue s’est engagé à répondre au prorata de des possibilités à répondre à leurs besoins. Non sans manquer d’appeler les populations du canton Ellelem à développer l’amour entre eux pour constituer une force de propositions et d’actions pour les acteurs politiques. Une invitation que se sont dits prêts à accepter les représentants des regroupements présents.