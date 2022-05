Oyem: Denaza, De la Montagne, Meye et Money pris dans les mailles de la justice

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les éléments de la Direction générale des recherches (DGR) ont récemment procédé à l’interpellation d’Ondo Essono alias « Dénaza », d’Ondo Ondo Stevy alias « De la Montagne », de Meye Mendome Félix et d’Ondo Ondo Jean Serges alias « Money ». Les 4 hommes devraient logiquement être placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt du peloton et inculpés pour actes de vandalisme à Oyem, rapporte notre confrère de RTG de la localité.

C’est un ouf de soulagement pour les habitants de la ville d’Oyem, après l’interpellation d’Ondo Essono, Ondo Ondo Stevy, Meye Mendome Félix et Ondo Ondo Jean Serges qui semaient la terreur dans la localité. En effet, le quatuor aurait dérobé plusieurs biens dans les domiciles de la localité. Selon des témoignages concordants recueillis auprès des riverains, le gang de voyous ciblait ses victimes et opérait à toute heure et ce, à visage découvert.

Les premiers actes de violence ont été signalés depuis quelques mois sans aucune diligence manifeste des autorités judiciaires. Résultat, les Oyemois ne savaient plus à quel saint se vouer. Par ailleurs, les 4 hommes sont bien connus des services judiciaires vu qu’ils ont à maintes reprises été pensionnaires à la prison d’arrêt du Peloton pour des faits de vol, viol et vente de stupéfiants.

Les 4 hommes seront présentés dans les tout prochains jours devant parquet de la République près le tribunal de première instance d’Oyem, avant de séjourner certainement à « sans famille » en attendant d’être fixés sur leur sort. Ils encourent une peine de 10 ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 10 millions FCFA conformément aux dispositions de l’article 194 du Code pénal en vigueur.