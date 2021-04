Oyem: accusé de coups mortel, il est acquitté après deux ans de détention

Christophane Obame-Nfa alias « la machine » un compatriote âgé de 25 ans a ce qu’on appellerait de la veine. Et pour cause, ce jeune mécanicien a été acquitté le lundi 19 avril dernier par la Cour criminelle d’Oyem après une plaidoirie mémorable de son avocat Me François Meye. Il venait de passer 2 années pour « coups mortels » sur son ami durant une bagarre.

Après deux ans passés derrière les barreaux de la Prison centrale du peloton à Oyem, Christophane Obame-Nfa alias « la machine » a pu rejoindre sa famille au sortir du tribunal de première instance de la localité. En effet, appelé à la barre le lundi 19 avril 2021 pour comparaître pour « coups mortels » ayant entraîné la mort de son ami Antony Nteme-Ngomo, le jeune homme âgé de 25 ans a été acquitté par bénéfice du doute.

Pour la Cour de céans, présidée par Guy Martial Nzogo-Nkassa, les preuves fournies par l’accusation ne sont pas assez solides pour incriminer Christophane Obame-Nfa. Pourtant le ministère public représenté par l’avocat général François Engonga-Ondo a requis 8 années de réclusion criminelle dont une avec sursis. Pour sa part, le mis en cause a réitéré qu’il était innocent.

« Je n’avais pas l’intention de le tuer. C’était mon ami, mon frère. Je suis juste étonné de mon interpellation par la Police judiciaire vers 6 heures du matin le 25 décembre, à la maison », a-t-il indiqué. Son conseil S’appuyera sur ces convictions pour solliciter l’acquittement de son client. « Rien ne prouve que le défunt a succombé d’un coup de pied donné à son flanc droit », a-t-il clairement déclaré. Une plaidoirie qui s’avérera payante puisque Christophane Obame-Nfa alias « la machine » a été acquitté et remis en liberté immédiatement.