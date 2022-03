Oyem: 9 blessés graves dans un accident de la circulation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les habitants de la ville d’Oyem dans la province du Woleu-Ntem sont toujours sous le choc suite à l’accident de circulation survenu dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 mars 2022 aux environs de 4 heures. En effet, le chauffeur d’un véhicule aurait perdu le contrôle sur la voie avant de se retourner à plusieurs reprises, faisant 9 blessés graves et d’importants dégâts matériels, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 mars 2022. Ce jour-là, après une soirée bien arrosée, le conducteur aurait décidé d’accompagner ses amis à leurs domiciles respectifs. En chemin, il aurait brusquement perdu le contrôle du véhicule en voulant éviter des nids de poule.

Une manœuvre hasardeuse qui sera à l’origine de l’accident. Ainsi, le véhicule aurait effectué trois tonneaux avant de s’immobiliser les quatre roues en l’air. Après ce drôle de manège, les neuf occupants du véhicule vont ainsi s’en extirper avec de graves blessures et des fractures à divers endroits du corps. Alertés par le bruit, le voisinage serait rapidement sorti pour constater les dégâts et prendre en charge les victimes.

Ce drame devrait inviter les automobilistes à plus de prudence lorsqu’ils sont au volant afin que de telles scènes ne se reproduisent plus. Si certaines routes du réseau gabonais sont peu praticables, et ne sont pas étrangères aux accidents de la circulation, le manque de vigilance des conducteurs et la conduite en état d’ébriété font partie des principales causes des sinistres de la voie.