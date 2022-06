Owendo: une femme et ses deux enfants retrouvés morts à Alenakiri

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le quartier Alenakiri sis dans la commune d’Owendo a été le théâtre d’une macabre découverte le jeudi 23 juin 2022. En effet, en rentrant chez lui, une fois son travail terminé, un père de famille a retrouvé les corps sans vie de sa femme et ses deux enfants âgés respectivement de 4 ans et 4 mois.

L’insécurité grandissante dans le pays demeure une épine dans le pied du gouvernement. Que ce soit dans les domiciles ou dans la rue, il semblerait que les riverains ne soient plus en sécurité nulle part. Pour preuve, la macabre découverte faite ce jeudi 23 juin 2022 au quartier Alenakiri dans la commune d’Owendo. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, on y voit les victimes inertes et les organes de la mère dehors.

La découverte aurait été faite par le compagnon de la victime. Une fois chez lui, il aurait trouvé les corps sans vie de sa femme et ses deux enfants âgés de 4 ans et 4 mois. Il aurait aussitôt donné l’alerte. Informés, les agents de la Police judiciaire se sont rendus sur place pour le constat d’usage. D’après les premiers éléments, les victimes semblent avoir été tuées par balles. Pour l’heure, le mari est gardé à vue pour nécessité d’enquête. Nous y reviendrons !!!

