Owendo: pénurie d’oxygène au Centre hospitalier universitaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Centre hospitalier universitaire d’Owendo(CHUO), présenté comme une structure de pointe du secteur sanitaire au Gabon, connaît de nombreux dysfonctionnements infrastructurels et matériels. La principale étant le manque d’oxygène décrié par certains usagers qui craignent que cette situation occasionne la mise en danger de leurs proches faisant ainsi de la structure sanitaire un véritable mouroir.

Depuis quelques semaines, le Centre hospitalier universitaire et les patients d’Owendo sont privés d’oxygène. Une situation risquée que déplorent les usagers de cette structure hospitalière. Confrontée à l’absence de stations d’oxygène, les parents ont entrepris de transférer les patients malades vers d’autres structures. Fort heureusement aucune victime n’a été déplorée pour l’heure.

Une situation incompréhensible sachant que le gouvernement par l’entremise du ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong avait assuré palier à ce souci. Lequel avait procédé à la visite d’installation d’un dispositif sanitaire dans les 2 CHU afin de s’assurer une bonne régulation de la production d’oxygène à usage médical. Sauf que dans la réalité la situation semble quelque peu complexe. Selon un membre du personnel « depuis quelques jours, il est par exemple impossible de réaliser des interventions et c’est essentiellement dû au manque d’oxygène ».

Par ailleurs, le membre du gouvernement avait tenu à rassurer sur la maintenance de ces importants équipements par la signature d’une convention entre ces CHU et l’entreprise de fabrication de ces centrales d’oxygène. Il faut souligner que ces centrales sont parfaitement autonomes et leur livraison avait accompagnée d’une donation de 60 bouteilles par structure. Toute chose qui suscite des questionnements de la part du personnel de santé et qui retarde certaine prise en charge de patient.

Des annonces qui avaient été bien accueillies mais qui pour l’heure ont des allures de coup de com. De quoi susciter des questionnements sur les multiples promesses faites par le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong concernant l’amélioration du système de santé du pays qui malheureusement peine à se matérialiser.