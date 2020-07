Owendo: la victime d’«Élie de Dieu» était enceinte de 5 mois

On en sait un peu plus sur la jeune compatriote tuée et dépecée le vendredi 17 juillet dernier par son petit ami étudiant en fin d’études de médecine à l’université des sciences de la santé (USS). Selon une source proche des deux compagnons, non seulement la victime était enceinte de 5 mois mais aussi, leur relation était rythmée de violences en tous genres.

Que s’est-il réellement passé entre « Élie de Dieu » et sa compagne le vendredi 17 juillet dernier? C’est la question qui taraude les esprits des populations choquées après avoir appris le violent féminicide commis par cet étudiant en 5e année de médecine à l’Université des sciences de la santé (USS). Quelques heures seulement après l’arrestation par les forces de l’ordre du présumé assassin, les langues commencent à se délier.

Selon un proche des tourtereaux la victime portait en elle un enfant de 5 mois. Une grossesse que ne semblait pas ignorer le jeune étudiant de médecine. En effet, la jeune femme qui exerçait en qualité de restauratrice avait cessé toute activité pour se consacrer à sa maternité et à son homme. Si pour l’heure les raisons de cet acte demeurent inconnues, le jeune homme aurait contraint il y a un an auparavant la victime à avorter.

Par ailleurs, la même source précise que le couple était réputé bagarreur. À telle enseigne qu’il serait arrivé qu’« Élie de Dieu » et sa chérie s’affrontent à l’aide d’armes blanches. Un état de fait qui laisse présager qu’on pourrait être en présence d’une énième bagarre qui aurait mal tourné. Après son forfait le présumé assassin aurait éventré la victime avant de la démembrer et glisser ses restes dans deux sacs poubelles. Pour brouiller les pistes, le jeune homme aurait jeté ce qui restait de la mère de son enfant, qui ne naîtra jamais, dans une fosse septique. Malheureusement pour lui, il sera démasqué et révélé au grand jour par ses voisins.