Owendo: il dépèce sa petite amie et l’enfouit dans une fosse septique

Un jeune Gabonais en fin d’études de médecine à l’université des sciences de la santé (USS) aurait ôté la vie à sa petite amie dans la journée du vendredi 17 juillet dernier dans la commune d’Owendo. Selon un riverain proche du mis en cause, celui qui est connu sous le nom d’« Élie de Dieu », aurait dépecé sa petite-amie avant de jeter les morceaux de son corps dans une fosse septique.

Il s’agirait d’un féminicide particulièrement violent commis par un étudiant en 5e année de médecine de l’université des sciences de la santé (USS), sise dans la commune d’Owendo. En effet, un individu identifié sous le nom d’« Élie de Dieu » aurait revêtu une tunique diabolique pour en finir avec sa bien-aimée pour des raisons non élucidées à l’heure où nous mettons sous presse.

Les témoignages recueillis auprès du voisinage révèlent que le présumé assassin aurait été interpellé par les forces de l’ordre dépêchées d’urgence sur les lieux. « Élie de Dieu » aurait reconnu être l’auteur de cet homicide volontaire. La même source précise avoir vu le corps sorti de la fosse septique où il avait été enfoui après avoir été dépecé par son petit ami, étudiant en médecine, un jeune plein d’avenir donc.

Cet énième meurtre crapuleux met en exergue la hausse de violence conjugale et même dans de simples idylles amoureuses. On ne compte plus les suicides, les agressions, les féminicides. Au cours de l’année écoulée, plusieurs assassinats dus à des querelles entre tourtereaux ont été signalés au Gabon.