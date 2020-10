Owendo: Franck Nguema rassure Jeanne Mbagou pour la mise à niveau du plateau sportif municipal

Ce vendredi 23 octobre 2020 le ministre des Sports Franck Nguema a reçu en audience la mairesse de la commune d’Owendo Jeanne Mbagou. A cette occasion, l’édile de la cité portuaire a sollicité l’accompagnement du gouvernement dans la rénovation et la gestion du plateau sportif construit par la municipalité dans le 1er arrondissement de la commune d’Owendo. Une requête bien teçue qui n’attend plus que l’exécution des travaux.

Face à la montée inquiétante de la délinquance juvénile dans la commune d’Owendo, la mairesse de ladite commune a entrepris de rénover les sites sportifs jadis occupés par ces jeunes gens en proie au vice par manque d’activités saines. C’est dans cette optique que Jeanne Mbagou a été reçue ce vendredi 23 octobre 2020 par le ministre des Sports Franck Nguema. Une rencontre qui a permis à la première citée de solliciter l’aide du membre du gouvernement pour remettre à niveau le plateau sportif sis au 1er arrondissement d’Owendo.

A ce propos, Jeanne Mbagou a rappelé les enjeux derrière la rénovation de cet espace de loisirs multisports. « L’infrastructure, compte parmi les autres dont la mairie entend doter la commune, afin d’occuper les jeunes à travers la pratique de l’activité sportive et leurs éviter l’oisiveté, tel que souhaité par le chef de l’Etat », a-t-elle précisé. A proprement parler, l’édile d’Owendo a tendu la main au ministère en charge de la question afin que celui-ci lui offre une assistance technique dans la gestion du plateau multisports construit par la commune d’Owendo.

Une sollicitation qui n’a pas laissé indifférent le membre du gouvernement qui a dans la foulée donné son accord de principe en vue de fournir un appui technique à la mairie d’Owendo. Franck Nguema a tout aussi précisé que le développement du sport est un axe prioritaire pour le chef de l’État Ali Bongo Ondimba. « Les plateaux sportifs serviraient également à la détection de talents au sein des jeunes ayant décroché sur le plan scolaire afin de leur permettre de faire carrière dans le sport et s’insérer dans la société », a-t-il argumenté.

Rappelons qu’à ce jour, le gouvernement gabonais a déjà initié par l’entremise de l’Office national du développement du sport et de la culture (ONDSC), le déploiement sur plusieurs sites à Libreville, des plateaux sportifs. Notamment au quartier PK7 et à Likouala où plusieurs jeunes s’adonnent au sport dans un cadre sécurisé. La commune pourrait donc dans un proche avenir bénéficier des ces installations sportives dernière génération. Pour ce faire, la mairesse a d’ores et déjà proposé une parcelle exploitable identifiée dans le 2e arrondissement de la cité portuaire.