Owendo: «Carré d’as» sème la terreur à Awoungou

Les populations du quartier Awoungou, dans le deuxième arrondissement de la commune d’Owendo sont depuis plusieurs semaines les témoins impuissants d’actes inciviques perpétrés par un groupe d’individus. Selon notre confrère L’Union, ledit groupe sème la terreur dans la périphérie et un seul nom revient sans cesse, celui de Dorsene plus connu sous le pseudonyme de « Carré d’as » présenté comme un chef de gang.

Des propos recueillis auprès des riverains, le gang de voyous cible ses victimes et opère à toute heure et à visage découvert. Les premiers actes de violence ont été signalés depuis plusieurs semaines au grand dam des riverains qui ne savent plus à quel saint se vouer. Un riverain témoigne « j’ai failli faire les frais de la colère du délinquant le 16 février dernier. Heureusement, des riverains sont intervenus, sinon il m’aurait poignardé avec une bouteille qu’il venait de casser ».

D’aucuns expliquent que « Carré d’as est un jeune délinquant de moins de 20 ans. Orphelin de mère et déscolarisé, il a choisi délibérément la délinquance et le banditisme pour s’affirmer dans son quartier. Lui et sa bande terrorisent la population d’Awoungou de jour comme de nuit ». Pire, le jeune gangster porterait en permanence autour de la taille un arsenal d’armes blanches pour être prêt à s’en prendre à ses victimes.

Selon certains riverains, « Carré d’as » serait bien connu des services de police et malgré les plaintes, rien n’est fait. Une situation qui laisserait ce dernier continuer à exercer en toute impunité. Ce que les riverains ne comprennent pas. Gageons que l’affaire sera véritablement prise en charge et qu’une enquête sera ouverte afin que la lumière soit faite sur cette affaire et qu’elle trouve son épilogue pour le plus grand bien des populations d’Awoungou.