Owendo: à seulement 15 ans Jérémie Oyono dirigeait un gang de malfaiteurs

Un groupe de malfaiteurs dirigé par Jérémie Oyono, âgé de 15 ans, composé d’une dizaine de membres tous Gabonais, opérant à Owendo, a récemment été interpellé par la Brigade anti-criminelle(BAC). Ces malfrats qui s’étaient reconvertis dans le cambriolage à leurs heures perdues, auraient commis plusieurs forfaits dans des domiciles et des locaux d’administration avant d’être rattrapés.

Dirigé par Jérémie Oyono présenté comme chef de bande, le groupe de malfrats dont le plus âgé à 19 ans, a été jeté en prison mercredi dernier. Ces derniers semaient la terreur dans différents domiciles de la cité Octra et la cité Sni dans la commune d’Owendo en procédant à des vols avec violence et des casses des maisons. Profitant de l’absence des occupants, le gang s’introduisait dans les domiciles avant de faire main basse sur plusieurs objets de valeur.

Durant près de deux ans, la bande à Jérémie a fait feu à Owendo. La Bac qui s’était saisie du dossier, avait procédé à l’ouverture d’une enquête, jusqu’au jour où un nouveau vol est signalé au domicile d’une dame. Un énième cas qui va accélérer les recherches de la police. Au cours d’une descente sur le terrain, les pandores vont mettre la main sur un jeune, qui va passer aux aveux en donnant les identités de ses complices. Un à un ils seront pris dans leurs différents domiciles.

L’arrestation des ces jeunes a été perçue comme une grande libération par les habitations de cette zone, qui ne savaient plus à quel saint se vouer. « Chaque jour une maison était cassée et le contenu vidé. On pensait avoir affaire aux grands voleurs qui nous endormaient avec des pratiques fétichistes. Mais nous nous trompions. C’étaient juste ces jeunes que personne ne pouvait soupçonner » a déploré une des victimes.

Durant leur interrogatoire, les membres du gang vont ainsi passer aux aveux en indiquant avoir cassé plus de 15 maisons, dont le siège de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot). Des aveux pour lesquels ils seront présentés devant le procureur de la République qui va placer la bande de malfrats en détention préventive en attendant leur jugement.