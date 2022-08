Ouganda: lancement d’une chaîne de télévision pour les malentendants

Ecouter cet article Ecouter cet article

En Ouganda, plus d’un million de personnes, sur une population d’environ 45 millions, souffrent d’un handicap auditif. Elles ont un accès limité aux journaux télévisés, car la langue des signes n’est pas toujours offerte par les chaînes du pays. Une situation à laquelle des compatriotes ont voulu remédier en lançant le samedi 6 août dernier, « Signs Tv Uganda ».

En Ouganda, les personnes en situation de handicap auditif sont désormais intégrées dans le paysage médiatique. En effet, deux jeunes ont récemment lancé Signs Tv Uganda. Une chaîne d’information en ligne prenant en compte le déficit des personnes malentendantes avec l’adaptation des programmes pour les personnes atteintes de surdité.

Interrogés sur leur motivation, les deux initiateurs auraient indiqué que tout serait parti d’un fait divers. « Un malentendant avait été arrêté par la police du fait de la violation du couvre-feu et gardé à vue. Sauf que ce dernier n’étant pas au courant de la situation sanitaire n’avait pas toutes les informations relatives au protocole sanitaire. Cela nous a paru injuste et à ce problème on a apporté une solution » ont-ils déclaré.

A Signs TV Uganda, les informations sont lus par des journalistes malentendants et simultanément traduit par un interprète qui utilise le langage des signes. Une aubaine pour ces professionnels qui ont désormais une plateforme qui leur est offerte afin d’exercer leur profession et qui devrait interpeller les autorités gouvernementales pour qu’un soutien leur soit apporté au vu du caractère sociale de la chaîne.