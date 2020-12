Ossouka Raponda présente à l’investiture d’Alassane Ouattara

Ce dimanche 13 décembre 2020, le premier ministre, chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda est arrivé à Abidjan en Côte d’Ivoire où elle prendra part à l’investiture du président Alassane Dramane Ouattara. Une présence qui selon le communiqué de la primature « illustre la qualité des relations qu’entretiennent la Gabon et la Côte d’Ivoire ».

En effet, le premier ministre gabonais prendra part aux côtés des présidents des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), du Mauritanien Mohamed Ould El-Ghazouani, du président Congolais Denis Sassou Nguesso et du Rwandais Paul Kagamé à l’investiture du président ivoirien réélu pour un 3ème mandat avec 94,27% des suffrages. Ainsi, Rose Christiane Ossouka Raponda représentera le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba lors de cette investiture à laquelle prend part également le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian. Il faut souligner que la présence du Chef du gouvernement à cette importante cérémonie illustre la qualité des relations qu’entretiennent la Gabon et la Côte d’Ivoire.