Ossouka Raponda présente à la commémoration des 80 ans du manifeste de Brazzaville

Ce mardi 27 octobre 2020, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, a pris part à Brazzaville au Congo, à l’ouverture d’un colloque international intitulé : « De Gaulle et Brazzaville : une mémoire partagée entre la France, le Congo et l’Afrique ». Une première sortie internationale pour le chef du gouvernement qui avait à coeur de prendre part à la célébration des 60 ans des indépendances des pays francophones.

Représentant le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, le premier ministre a pris part à la commémoration des 60 ans des indépendances des pays d’Afrique francophone et des 80 ans de la participation des troupes africaines à la libération de la France en 1940. Un événement qui a réuni le président du Tchad, Idriss Deby Itno, de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute, le Ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et la Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.

Lors de l’ouverture de cette commémoration, Rose Christiane Ossouka Raponda a, dans son discours, rappelé les liens indéfectibles qui unissent le Gabon aux pays de la sous-région, mais également à la France et a appelé à faire de l’Histoire commune et de la mémoire partagée, un socle sur lequel s’appuyer pour bâtir ensemble, de manière apaisée et en toute sérénité, un avenir encore meilleur.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a été reçu en audience par le Président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, à qui Rose Christiane Ossouka Raponda a transmis un message personnel du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba.