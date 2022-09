Organismes sociaux: Obiang Ndong préside le premier comité de surveillance et de contrôle

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 21 septembre 2022, le ministre des Affaires sociales , le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a présidé le tout premier comité de surveillance et de contrôle des organismes de protection sociale. En effet, cette rencontre se tient dans le cadre de la réforme de la mission gouvernementale de protection sociale et de la préservation du bien être des populations.

C’est au côté de sa collègue du Budget Edith Ekiri Mounombi épouse Oyouomi que le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a présidé cette première rencontre du comité de surveillance et de contrôle des organismes de protection sociale. En effet, trois mois après la mise en place d’une administration provisoire à la Caisse nationale de Sécurité sociale(CNSS), cet organe est désormais à pied d’œuvre pour donner corps aux réformes engagées par le gouvernement dans ce secteur.

C’est, conformément au décret 0154/PR/MSAS du 30 juin 2022, que ledit comité assiste les deux membres du gouvernement dans la mise en œuvre du pouvoir de contrôle des actes de gestion des organismes en rapport à la protection sociale. Après avoir rappelé le cadre juridique qui encadre la mission et le fonctionnement de ce comité , le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a rappelé aux uns et autres l’importance de cette séance de travail , tout en faisant le diagnostic point par point des enjeux liés aux institutions de protection , qui sont autres la CNSS, CNAMGS et CPPF.



Au terme de ce conclave, le ministre des Affaires sociales n’a pas manqué de rappeler que la tenu de cette rencontre font suite aux instructions du chef de l’Etat Ali Bongo qui ‹‹ a mis la CNSS sous administration provisoire et a mis en place un organe de surveillance et de contrôle de fonctionnement des organismes de prévoyance et de protection sociale ››. Il s’agissait donc de faire un bilan d’étape depuis la mise en place dudit comité.