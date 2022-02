Ordures ménagères: l’armée à la rescousse des mairies

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une déclaration faite ce jeudi 17 février 2022 sur le plateau de Gabon Télévisions que le Secrétaire général adjoint (SGA) du Ministère de la Défense nationale a annoncé qu’à compter de ce jour les forces de l’ordre participeront à l’assainissement des communes d’Akanda, Owendo et Libreville. À cet effet, le Général de brigade aérienne Félicien Koyi a appelé les populations au civisme en respectant les lieux de dépôt et les heures de ramassage d’ordures.

Visiblement excédées par la gestion des ordures ménagères, les autorités municipales des communes mitoyennes d’Akanda, Libreville et Owendo n’ont eu d’autre choix que de se tourner vers les forces de Défense et de sécurité. En effet, donnant lecture d’un communiqué du Ministère de la Défense nationale, le Général de brigade aérienne Félicien Koyi a annoncé que l’armée viendra dorénavant à la rescousse des mairies pour le ramassage des déchets dans les artères des 3 communes sus citées.

Cependant, les forces de défense et de sécurité appellent les riverains à faire montre de patriotisme et de bon sens. « Pour que cette opération soit efficace, nous demandons aux populations de faire preuve de civisme en déposant les ordures ménagères aux endroits spécialement aménagés à cet effet entre 17 heures et 20 heures », a déclaré le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Défense nationale. Non sans manquer de préciser que cette attitude citoyenne facilite la mise en œuvre de « l’action emblématique concourt la relation Armée-nation ».