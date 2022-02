Ordures ménagères: Christine Mba Ndutume rappelle à l’ordre les Librevillois

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face à l’incivisme des populations qui semblent peu concernées par la question du ramassage des ordures ménagères, le maire de Libreville Christine Mba Ndutume a décidé de prendre le taureau par les cornes. Ainsi, dans le communiqué N° 1000111, daté du vendredi 11 février 2022, l’édile a tenu à rappeler à ses concitoyens les comportements inciviques allant à l’encontre du règlement sanitaire d’hygiène et de salubrité publique dans la capitale gabonaise.

S’il est indéniable que les pouvoirs publics ont une obligation de gestion efficace des ordures ménagères, cette responsabilité doit également interpeller les populations qui doivent garder leur environnement sain. Ainsi, c’est par le biais d’un communiqué datant du vendredi 11 février 2022 que le maire de Libreville Christine Mba Ndutume a rappelé à l’ordre les habitants de Libreville ou tout autre personne de passage quant aux comportements inciviques participant à l’insalubrité du « Grand Libreville ».

Bien que le mécanisme de gestion des ordures ménagères par les mairies d’arrondissement reste une option louable, les riverains sont invités à prendre connaissance et respecter le règlement sanitaire d’hygiène et de salubrité publique. « Il est formellement interdit de jeter les ordures en dehors des heures autorisées, 17 à 21 heures. De jeter les déchets de tout type à même le sol, dans les caniveaux ou les bassins versants, de garder les devantures et alentours des habitations en état d’insalubrité. D’envoyer des enfants de moins de 12 ans jeter les ordures dans les bacs, d’incinérer des déchets en milieu urbain…» peut-on lire dans le communiqué de la mairie de Libreville parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Face à la problématique de la gestion des ordures ménagères, le gouvernement semble avoir décidé de prendre ce problème à bras le corps. Gageons que cette action qui vise à lutter plus efficacement contre la problématique de l’insalubrité en envisageant des sanctions contre tout citoyen posant des actes inciviques dissuade bon nombre de concitoyens à poser certains actes qui ternissent la propreté de la ville.