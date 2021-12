Opération hippocrate: Le calvaire des agents des forces de sécurité

Ecouter cet article Ecouter cet article

S’ils restent silencieux jusqu’à lors, du fait de leur statut, les agents des forces de sécurité et de défense affectés dans le cadre de l’opération hippocrate lancée en vue de la riposte contre le covid-19 ne savent plus à quel saint se vouer. En effet, ces derniers affectés depuis un peu plus d’un an pour le contrôle des mesures barrières font face à un manque de moyens, accentué par l’attitude irrévérencieuse de certains usagers bénéficiant de passe droit.

S’ils sont très souvent considérés dans l’opinion comme des privilégiés de la République, les agents des forces de sécurité et de défense affectés dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 semblent exténués par cette mission. La preuve avec les conditions dans lesquelles ils assurent leur mission sous le regard insensible du ministre de la Défense nationale Michael Moussa Adamo.

Conditions exécrables de repos, manque de ration, manque de respect de certains usagers. Telles sont les conditions dans lesquelles exercent ces agents des forces de sécurité et de défense. « Nous sommes exposés aux moustiques, nous recevons des rations dérisoires de la part du PCmixte. Les conditions sont très difficiles malgré l’importance de notre mission », a confié un militaire.

Une situation pour le moins difficile pour ces agents qui grognent sous le nez car régie par le principe d’omerta du fait de leur statut qui interdit tout mouvement revendicatif. Des interpellations qui devaient susciter la réaction du ministère de la Défense nationale qui malheureusement reste muet à la situation vécue par ces compatriotes, qui pourtant font leur devoir.