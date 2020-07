Opep: réunion de suivi des mesures de réduction de la production pétrolière des pays membres

Une nouvelle fois réunis ce mercredi 15 juillet 2020 par visioconférence, les ministres des pays membres de l’OPEP et leurs alliés se sont entretenus afin d’évaluer la mise en oeuvre et le suivi des effets de l’accord du 12 avril 2020. Portant la voix du Gabon en sa qualité de responsable de l’importantissime secteur pétrolier gabonais, Vincent de Paul Massassa a notamment réitéré la volonté du Gabon de s’aligner sur cet accord de réduction de la production pétrolière.

La symbiose affichée par les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et l’optimisme sur la demande de pétrole ces dernières semaines, ont favorisé l’accélération des cours de l’or noir. Réunis ce mercredi 15 juillet par visioconférence, les ministres des pays membres de l’OPEP et leurs alliés se sont donc entretenus afin d’évaluer à la fois la mise en oeuvre et le suivi des effets de l’accord du 12 avril dernier.

Présent pour le compte du Gabon au cours de cette rencontre, Vincent de Paul Massassa ministre du Pétrole, a notamment souligné à l’instar de ces homologues des pays membres de l’OPEP, l’embellie progressive remarquée au fil des séances de travail. Une embellie caractérisée par un cours du Brent à près de 43 dollars ce vendredi.

Indiquant que « la poursuite des efforts de réduction est gage de bonnes perspectives pour le marché mondial de l’or noir », Vincent de Paul Massassa a par ailleurs, invité les opérateurs du secteur à se conformer aux quotas imposés pour la consolidation de l’embellie et le bien de tous. Un quota qui impose à ces opérateurs, une réduction à hauteur de 23% de la production journalière.