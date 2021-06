ONU: le Gabon élu au Conseil de sécurité

C’est une véritable victoire diplomatique que vient d’obtenir le Gabon sur le plan international. En effet, le Gabon vient d’être élu ce vendredi 11 juin 2021 à New York aux États-Unis, pour la période 2022-2023, au siège de membre non permanent du conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies (ONU).

L’annonce a été faite ce début de soirée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba sur son compte twitter. Le vote qui s’est déroulé ce 11 juin 2021 au siège de l’ONU à New-York, a vu le Gabon obtenir son siège au sein du Conseil de sécurité avec un total de 183 voix sur 190, selon le ministère des Affaires étrangères.

« Le Gabon a été élu ce jour membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. C’est une grande victoire diplomatique mais également une lourde responsabilité. Le Gabon ne ménagera aucun effort pour participer à l’effort de paix, d’équilibre et de stabilité de notre monde » , a tweeté le président de la République.

Le Conseil de sécurité est l’organe des Nations unies chargé de veiller sur la paix et la sécurité internationale. Avec cette élection, le Gabon dispose désormais de trois mandats électifs au sein du système des Nations Unis. Il était déjà membre de l’Ecosoc (Conseil économique et social) depuis 2020 et du Conseil des droits de l’Homme depuis 2021.

Pour le président de la république, c’est la consécration. « Le Gabon, qui est très attaché au multilatéralisme et à la coopération entre les nations, ne ménagera aucun effort pour participer à l’effort de paix, de sécurité, d’équilibre et de stabilité dans le monde » , a-t-il renchérit par la suite.