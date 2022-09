ONU: Ali Bongo attendu à la 77ème session de l’Assemblée générale￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Chef de l’État gabonais remplit définitivement un calendrier diplomatique intense en cette fin d’année. Après avoir pris part aux obsèques de la Reine Élizabeth à Londres en Angleterre, Ali Bongo Ondimba participera à la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) à New York prévue du 20 au 23 septembre 2022.

Rencontre décisive pour l’implémentation des objectifs que s’est assignée l’organisation onusienne, la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) à New York prévue du 20 au 23 septembre 2022 verra la participation du numéro un gabonais. Notons que cette réunion est organisée à l’occasion du 30ème anniversaire de l’adoption de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, conformément à la résolution 76/168.

Par ailleurs, il est judicieux de préciser que cette 77ème session de l’Assemblée générale sera consacrée à la célébration et à la promotion de la Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires mais également au Sommet sur les objectifs de développement durable et la transformation de l’éducation d’autre part. A cette occasion, Ali Bongo Ondimba présentera son allocution lors du débat général, le 21 septembre 2022 sur le thème « Un moment décisif: des solutions transformatrices à des défis interdépendants ».

L’intervention du Chef de l’Etat se tiendra dans un contexte caractérisé par des défis multiformes. En l’occurrence se refaire une santé économique après les impacts désastreux de la pandémie de la Covid-19. Autre question et pas des moindres retenue à l’ordre du jour, la persistance des menaces à la paix et à la sécurité internationale. Ali Bongo Ondimba fera le plaidoyer de l’engagement pour l’éducation pour tous et « la transformation de l’Éducation ».