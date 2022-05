Onga: plus de 500 prises en charge gratuites par le Samu social gabonais

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans le cadre de sa mission médico-humanitaire que le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) gabonais s’est rendu le dimanche 15 mai 2022 à Onga, dans le département de Djoué, dans la province du Haut-Ogooué. Outil incontournable dans la prise en charge des populations défavorisées, le Samu social a gratuitement pris en charge 511 compatriotes, dont des femmes et des enfants en difficulté sociale, dans des pathologies diverses.

C’est dans le cadre de sa campagne médico-humanitaire que le Service d’aide médicale d’urgence social gabonais a volé au secours des populations défavorisées d’Onga dans le Haut-Ogooué le dimanche 15 mai dernier. Un énième élan de cœur de la part par des équipes de médecins et aide-soignants bénévoles, sous la coordination du Dr. Wenceslas Yaba.

Le Samu social gabonais, grâce à ses prestations sanitaires gratuites, a permis à un grand nombre de patients de retrouver l’espoir d’une vie meilleure. Ce sont au total 511 personnes qui ont pu être prises en charge médicalement. Il convient de préciser qu’en médecine générale, on recense 130 patients, 35 consultations prénatales, 44 patients en ophtalmologie et 15 en chirurgie dont 9 circoncisions, 3 pansements et 3 lipectomies.

A cela s’ajoutent 195 patients en pédiatrie, 35 en gynécologie dont 35 échographies, 49 patients en médecine dentaire dont 19 extractions, 8 en mésothérapie. S’en est suivie la distribution gratuite des kits alimentaires et de cannes anglaises. Des données statistiques éloquentes qui démontrent davantage l’impact du Samu social gabonais dans la vie quotidienne des populations vivant au Gabon sans distinction aucune.

Geneviève Dewuno