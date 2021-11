ONG PEA: 5ème cuvée des aides aux AGR aux populations d’Akanda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 27 novembre 2021, le député du 2ème arrondissement d’Akanda Franck Nguema a procédé à la remise de 28 aides en dons de matériels et fonds de roulement aux populations de son siège. Une dotation qui s’inscrit dans le cadre de la campagne solidaire de l’ONG Pépinière d’entreprises d’Akanda (PEA) qui a déjà bénéficié à 358 commerçants et jeunes de ladite commune.

A l’occasion de la 5e cuvée d’AGR pour le compte de son ONG PEA, le député Franck Nguema a procédé à la distribution d’aides au bénéfice des jeunes et femmes commerçantes de sa circonscription politique. Ainsi, ce sont 28 concitoyens qui ont bénéficié desdites aides. Une action qui s’inscrit dans le cadre de l’appel à la solidarité lancé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Ainsi, plusieurs secteurs d’activités ont été soutenus notamment la vente de produits vivriers, la gestion de débits de boisson, la restauration, la coiffure, la couture, l’entretien des espaces verts ou encore l’Informatique. En effet, pour un montant de 5 millions de FCFA, ce sont donc des chaises, des tables, des congélateurs, des kits coiffures hommes et femmes, des machines à coudre, des kits cuisines, un atomiseur, un ordinateur portable et un soutien financier allant de 50 000 FCFA à 150 000 FCFA pour chaque bénéficiaire en fonction de la nature de l’activité à développer.

Comme pour les premières cuvées, le député a honoré sa part du contrat. « Je tiens mes engagements et je continue à renvoyer l’ascenseur à ces populations qui m’ont fait confiance en 2018 aux législatives. C’est assurément un acte concret de ma promesse de campagne grâce aux fonds politiques donnés par le Président de la République Ali Bongo Ondimba», a-t-il précisé. Pour rappel, depuis le lancement de l’ONG PEA le 26 juin 2021, ce sont au total 391 personnes respectivement les 17 et 31 juillet, le 14 août, le 16 octobre et le 27 novembre qui pour un montant total de 51 millions de FCFA ont bénéficié des aides AGR. Selon Franck Nguema, cette action ne compte pas s’arrêter là.