Véritable outil au service du sport gabonais, l’Office national du développement du sport et de la culture (ONDSC) a réceptionné, le dimanche 13 août dernier, les travaux du plateau mulisports d’Oyem dans le Woleu-Ntem. Une acquisition qui selon, Joannick Ngomo Obiang, vient matérialiser la vision du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba.

Après le parc urbain d’Akanda et les livraisons des aires de jeux à Libreville et Owendo, l’Office national du développement du sport et de la culture vient de réceptionner les travaux du plateaux multisports d’Oyem dans le septentrion. Une infrastructure aux standards modernes taillés pour la population cible.

L’ONDSC pour l’épanouissement de la jeunesse

La cérémonie de réception des travaux s’est déroulée le dimanche 13 août dernier au quartier Akoakam. Ont pris part à cet événement les fils et filles de la localité, au nombre desquels le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, et des Mines Chen Sylvestre Mezui M’Obiang.

Joannick Ngomo Obiang, Directeur général de l’ONDSC © D.R.

À l’occasion, le Directeur général de l’ONDSC, Joannick Ngomo Obiang, a souligné l’intérêt d’une telle infrastructure dans le Woleu-Ntem. « Lentement mais sûrement poursuit la matérialisation de la vision politique du Chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, en matière de sport, notamment sur le volet sport pour tous »

Un plateau multisports aux normes internationales

Selon le maître d’ouvrage qui répond aux besoins de l’État, il s’agit « d’une infrastructure moderne de très bonne facture composée, entre autres, de deux terrains de Basketball, un terrain de Volleyball, un de Tennis, un de handball et de mini-Foot », a précisé Joannick Ngomo Obiang.

Cette dynamique prend forme par la construction et la réhabilitation des infrastructures sportives de proximité. Nul doute que cette belle infrastructure est une réponse concrète, une fois encore, du Chef de l’État à une doléance exprimée par la jeunesse oyemoise. Les usagers sont donc appelés à en prendre soin en bon père de famille.