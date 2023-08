Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Directeur général de l’Office national du Sport et de la culture (ONDSC) a procédé, ce samedi 5 août 2023, à la visite du parc urbain d’Akanda. Parcourant cet espace de loisirs d’une superficie de 15 000 m² sur 500 m de clôture, Joannick Ngomo Obiang a d’ores et déjà annoncé que les portes seront ouvertes au public dès le 10 août prochain.

Depuis 3 ans d’existence, l’Office national du Sport et de la culture est à pied d’œuvre pour remplir l’ensemble des missions qui lui sont assignées. Porte étendard de cette vision mue par la volonté du Chef de l’État, son directeur général s’attelle à matérialiser l’ensemble des projets devant permettre d’améliorer la condition de vie des Gabonais.

Le parc urbain d’Akanda livré le 10 août prochain

C’est la principale information donnée par Joannick Ngomo Obiang suite à l’avis technique du maître d’œuvre la société Cobafev. Après un an de travaux, l’entreprise dirigée par Ghandour Hassan Hassib est parvenue à réaliser plus de 90% du cahier de charges. Lequel emportait un bâtiment administratif et un espace plantes endémiques du Gabon.

À cela s’ajoutent des aires de jeux pour enfants. Un mobilier urbain, un parcours détente, des toilettes, l’aménagement paysager, une station de fitness et des kiosques. Dont une cafétéria de 60 m². À ce propos, Joannick Ngomo Obiang a souligné que « les populations cible sont les personnes âgées de 7 à 77 ans ».

Un cadre d’épanouissement gratuit et sécurisé

En phase avec l’objectif initial, le parc urbain d’Akanda obéira à un format mieux structuré que les plateaux sportifs. « Tous les plateaux sportifs construits ou réhabilités par l’ONDSC sont gratuits et pour tous les Gabonais quel que soit l’endroit », a d’ores et déjà rappelé Joannick Ngomo Obiang. Des parcs urbains similaires seront construits dans les 9 provinces.

Une vue du toboggan du Parc urbain d’Akanda

Non sans manquer de préciser que « l’entretien et la sécurité du parc urbain d’Akanda seront le fruit d’un partenariat public-privé. Dans le sens où il y aura deux restaurants créés et dont les activités permettront d’assurer son fonctionnement optimal », a conclu le Directeur général de l’ONDSC. Notons que ces travaux ont été homologués par le cabinet ADN Engineering de Platini Assari De Ndouna.