«On se know», une téléréalité pour promouvoir la culture et le tourisme bientôt sur le petit écran

Ce vendredi 11 décembre 2020, Bresh Contents, structure de création et de promotion de contenu culturel, a présenté en avant première, les contours et le concept de son émission de téléréalité intitulée « On se know ». Une émission qui vise la valorisation de la femme, la promotion de l’environnement culturel et touristique du Gabon. Laquelle tourne autour de la vie d’une jeune femme mannequin, Sara Priscilla Ngoua, et qui devrait être diffusée à compter de janvier prochain.

2021 va démarrer très fort pour la structure Bresh Contents, gérée par l’artiste Franck Baponga qui annonce le lancement imminent de sa téléréalité. À travers « On se know », Bresh Contents veut faire la part belle aux acteurs culturels, aux métiers de la culture, ainsi qu’au potentiel touristique gabonais. « vendre la destination Gabon », commente Franck Baponga tentant de présenter la trame de l’émission.

« La thémétique tourne autour d’une jeune femme mannequin qui veut promouvoir la femme. Via son métier et son carnet d’adresse chargé elle nous fera découvrir les coulisses de l’environnement culturel au Gabon », a expliqué Franck Baponga. Le programme se veut également une plateforme d’éducation populaire. Sarah, la jeune mannequin ambitieuse va renseigner, via ses activités, les potentiels acteurs sur les démarches afférentes à l’organisation d’événements, la création d’entreprises, entre autres.

Pour Sara Priscilla Ngoua, c’est une nouvelle expérience qu’elle embrasse avec optimisme aussi bien parce que le concept tourne autour de son métier. « Cette première expérience n’est pas très différente de ce que je fais déjà, à la seule différence que le mannequin ne parle pas derrière la caméra », a-t-elle expliqué. Aussi parce qu’elle voit une opportunité de se mouvoir et de comprendre davantage les différents métiers de la culture.

« J’ai pu constater que les acteurs culturels gabonais ne s’imprègnent pas du tout des autres. Dans le mannequinat, je connais les contours et les difficultés liés au métier, mais un photographe par exemple ne les connaîtra pas. En discutant avec les professionnels de ces différents corps de métiers, je comprends mieux les enjeux auxquels ils font face », a confié Sara Priscilla Ngoua. « On se know » est un programme de divertissement éducatif qui sera diffusé 1 fois par semaine pendant 6 mois pour sa première saison.



A noter que Bresh Contents cible également une audience internationale pour mieux vendre la destination Gabon. Une initiative qui pourrait trouver un écho favorable auprès de Canal+ Gabon, comme l’a laissé entendre son responsable communication Chrismain Babala. « (…) C’est une belle initiative de Franck Baponga qui va faire découvrir le Gabon dans toutes ses facettes culturelles (…) A Canal+ on est ouvert à ce genre d’initiative. Je pense qu’avec une analyse beaucoup plus profonde du projet on pourrait trouver des brèches de collaboration avec Bresh Contents», a-t-il indiqué.