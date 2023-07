OMS : plus de 4000 substances chimiques toxiques aspirées par les fumeurs de chicha

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans son rapport relatif à la journée mondiale sans tabac en 2022, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime à plus de 100 millions de personnes qui fument la chicha quotidiennement. Très prisée par la jeunesse, ce narguilé présente des risques sanitaires liés à sa toxicité.

Consommée pour le fun ou par addiction, la Chicha demeure pourtant un véritable problème de santé. C’est en tout cas ce qu’assure le rapport de l’Organisation mondiale de la Santé de 2022 sur le tabac. Il en ressort que le narguilé présente plus d’inconvénients que d’avantages pour ses consommateurs.

Des substances chimiques toxiques

Contrairement aux idées reçues, la fumée de chicha n’est pas inoffensive. Sa combustion libèrerait, selon les experts de l‘OMS, près de 4000 substances chimiques. On en dénombre de nombreuses toxiques, irritantes voire cancérigènes.

De plus, la fumée de chicha contiendrait des métaux lourds provenant du tabac mais également du charbon et des composants de la pipe à eau. Ledit rapport indique à cet effet que « une séance typique de chicha dure entre 40 à 60 minutes. Soit bien plus longtemps qu’une cigarette ».

Des risques sanitaires avérés sur la santé

Bien que les études sur les effets sanitaires spécifiques de la chicha soient encore peu nombreuses, l’OMS établit plusieurs risques. Notamment les cancers du poumon, des lèvres, de la vessie et des voies aérodigestives supérieures.

« Une séance de chicha peut être équivalente à fumer 20 à 30 cigarettes, ce qui peut être très dangereux », indique Edouard Tursan d’Espaignet, expert de l’OMS. Le narguilé est donc devenu une grande source d’inquiétude pour les mouvements anti-tabac.

La jeunesse, victime privilégiée selon l’OMS

Au Gabon comme partout ailleurs, les consommateurs de chicha sont principalement des jeunes. À Libreville, les sorties entre amis ou collègues sont marquées par de telles activités. Le prix d’une consommation fixée conventionnellement à 5000 FCFA ne refrène pas leurs ardeurs.

Il est judicieux de préciser que plus de 100 millions de personnes dans le monde consomment la chicha quotidiennement. En Afrique, les jeunes de moins de 25 ans en sont les plus friands. Il est donc urgent de sensibiliser particulièrement les jeunes, aux dangers de la chicha. Il en va de la santé publique.