OMC : le Gabon adhère à l’accord sur la fin des subventions de la pêche

Le mercredi 12 juillet dernier, l’ambassadrice du Gabon en Suisse, Mireille Sarah Nzenze a présenté à Genève l’instrument d’acceptation du Gabon relatif à l’Accord sur les subventions à la pêche. Initié par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ledit accord vise à interdire les subventions à la pêche préjudiciable.

C’est par la voix de son ambassadrice, le Gabon a réitéré à Genève son engagement à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). À cet effet, le pays est devenu le troisième pays africain à mettre en place son instrument de l’Accord sur les subventions à la pêche.

C’est le 17 juin 2022 lors de la 12e conférence ministérielle de l’OMC que le Gabon a décidé d’adopter l’accord visant à lutter contre la pêche INN. Devenant ainsi le troisième pays africain à le faire. Les subventions à la pêche sont « des facteurs clés de l’épuisement général des stocks de poissons dans le monde », a indiqué Ngozi Okonjo-Iweala , Directeur général de l’OMC, recevant l’acte d’adoption du Gabon.

Le Gabon dispose de l’une des plus grandes réserves marines d’Afrique dénommée la «Réserve aquatique du grand sud du Gabon ». Celle-ci comprend 11 réserves aquatiques et s’étend sur 51 028 km2, soit 26,2% des eaux marines sous juridiction gabonaise. Pour les autorités gabonaises, supprimer les subventions à la pêche permettra de mettre fin à la surpêche et la destruction massive du stock des poissons même dans les aires protégées.

Aboutir à un accord mondial d’interdiction des subventions de la pêche

L’ OMC souligne l’importance d’aboutir à un accord mondial auquel les pays s’engagent à ne plus subventionner la pêche. Cet accord d’ailleurs serait, s’il est ratifié ainsi, le premier objectif de développement durable (ODD) pleinement rempli et le deuxième conclu par l’OMC depuis sa création. Selon Ngozi Okonjo-Iweala, la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) coûterait à l’Afrique plus de 2,3 milliards de dollars de pertes économiques chaque année.



À cet effet, « Un grand pas a été franchi, le 17 juin 2022, lorsque les ministres en charge du Commerce sont parvenus à l’unanimité à conclure la première partie des négociations sur les subventions à la pêche », a indiqué Mireille Sarah Nzenze. Ainsi, le Gabon a suggéré par la voix de son ambassadrice à Genève, une accélération du processus de ratification interne de l’Accord pour les autres pays membres de l’OMC.