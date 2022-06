Omar Bongo Ondimba, au cœur des vivants

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 8 Juin 2009, le Père de la Rénovation, le Chantre de la Paix, Omar Bongo Ondimba rejoignait à 74 ans, La Voûte Étoilée. Sa soif d’universalité faisait de lui un Sage.Sa voix portait et porte encore au-delà des frontières, comme un hymne à l’admiration. Il avait une prodigieuse capacité de dépassement de soi, d’invention permanente et de projection vers les autres.

Omar Bongo Ondimba, c’est le Gabon qui parle au monde, qui n’a peur ni de l’avenir, ni de l’inconnu, et s’accomplit en prenant des risques. Le Père de la Rénovation n’a pas seulement contribué à construire le Gabon moderne, il a fait plus. Il a bâti l’un des plus beaux piliers qui n’est jamais existé : la Paix et la Stabilité sur les valeurs communes de l’humanité.

En redonnant aux Gabonais et Gabonaises, des raisons de contribuer au développement et en réhabilitant le rôle du politique, le pouvoir actuel en ce jour de commémoration, doit poursuivre son parcours de Foi renforcé en ses objectifs par l’engagement indéfectible à ses côtés du Gabon » Toujours en paix avec lui-même «

En cette journée mémorable, j’exprime à sa Famille, sa Haute considération et sa profonde reconnaissance pour l’intérêt majeur qu’il a apporté au peuple gabonais. Par la préservation de l’unité nationale pour qu’elle demeure une référence pour les générations à venir et une source de fierté d’appartenir à notre chère Patrie, ainsi qu’une force d’impulsion pour redoubler d’effort, afin de préserver sans relâche les acquis nationaux et de les enrichir, générations après générations.

L’oeuvre d’Omar Bongo Ondimba est à jamais gravée dans l’histoire de l’humanité.

Jacques Sima