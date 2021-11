Okondja: Oyeri Radio de nouveau sur les ondes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après une cessation d’activité qui a duré trois ans, Oyéri Radio, qui émet essentiellement dans la ville d’Okondja, dans la province du Haut-Ogooué a pu recommencer à diffuser des programmes le samedi 30 octobre dernier. Disponible sur la station 103.6 FM, cette radio communautaire se veut avant tout être une plateforme de promotion de la culture des populations locales.

C’est en présence du premier maire adjoint de la ville d’Okondja, du préfet Antoine Lieghe, d’un représentant des chefs de quartiers, entre autres, que Oyeri Radio a pu renaître de ses cendres samedi dernier. L’antenne est à nouveau disponible sur le 103.6 de la bande FM après trois ans de suspension. Sa fondatrice, Laetitia Oyoubi, rapporte que cette réouverture fait suite « aux multiples réclamations des populations locales ».

Comme toute radio communautaire, Oyeri Radio est un outil de communication qui devra répondre aux besoins d’information, d’éducation, de divertissement ou de développement, entre autres. Elle devra faire vivre le débat dans la localité et créer la cohésion. Sa particularité est sans doute sa fonction de vecteur de l’identité culturelle. « Oyéri Radio se donne en outre pour mission de refléter et promouvoir l’identité, la personnalité et la culture des populations d’Okondja et des environs », a fait savoir Laetitia Oyoubi.

Actuellement, la radio n’émet que dans la ville d’Okondja et compte étendre progressivement sa couverture vers d’autres contrées. Depuis le lundi 1 er novembre 2021, ses différents contenus sont toutefois retransmis sur ses différents réseaux sociaux, dont Facebook, qui compte plus 300 abonnés.