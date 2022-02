Okondja: Leonel Ontsia Antouka arrêté pour viol sur une mineure de 7 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

La recrudescence des cas de viol n’a de cesse de susciter des preoccupations dans la société. Le dernier fait en date est celui de Leonel Ontsia Antouka, compatriote âgé de 39 ans et mécanicien au conseil départemental de la localité qui aurait agressé sexuellement une fillette de 7 ans. Des faits pour lesquels le trentenaire a été interpellé et placé en détention préventive.

Alors que le scandale sexuel de pédophilie fait la une des médias nationaux et internationaux, il semble que le monde du sport ne soit pas le seul secoué par des affaires de ce type. Pour preuve, un mécanicien répondant au nom de Leonel Ontsia Antouka a récemment été appréhendé à Okondja. Ce dernier, exerçant comme mécanicien au conseil départemental de la localité se serait rendu coupable d’un viol sur une fillette de 7 ans.

Lors de son interrogatoire, le présumé violeur aurait reconnu les faits en indiquant. Des aveux pour lesquel il sera présenté devant le procureur de la République et placé en détention préventive pour présomption de viol sur mineure de moins de 15 ans. Ontsia Antouka Leonel risque jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle et une amende de 50 millions de FCFA au plus, conformément aux dispositions de l’article 36 du nouveau code pénal.