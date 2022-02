Okondja: elle se donne la mort après s’être faite gronder par sa mère

Ecouter cet article Ecouter cet article

Mamie Annabelle Akouliepala, une compatriote,âgée de 29 ans, s’est donné la mort par pendaison le mercredi 2 février 2022 au village Makatamangoye 1 situé à quelques encablures de la ville d’Okondja. Selon le récit de l’Agence gabonaise de presse (AGP), le geste désespéré de la victime serait consécutif aux réprimandes faites par sa mère.

Selon le récit d’un membre de la famille au site AGP, le jour des faits, Mamie Annabelle Akouliepala, âgée de 29 ans et par ailleurs mère de 4 enfants aurait passé la journée dans un débit de boissons oubliant de s’occuper de sa progéniture. Une négligence qui aurait conduit sa mère, Marguerite Tsaba, à la ramener à l’ordre en lui intimant l’ordre d’aller faire à manger aux enfants.

La fille n’ayant pas apprécié le ton et le geste de sa mère, une légère dispute aurait éclaté entre les deux femmes. Suite à cela, Mamie Annabelle Akouliepala aurait indiqué son intention d’en finir avec ses jours. Elle serait ainsi allée dans la forêt non loin du village dans un premier temps, mais grâce à la promptitude des villageois elle sera rattrapée dans un premier temps et ramenée à la maison. Malheureusement, déterminée à passer à l’acte, elle sera retrouvée pendue devant la porte de l’une des chambres de la maison.

Agissant promptement, les proches auraient prévenu les voisins qui vont par la suite arriver sur le lieu du drame mais il sera déjà trop tard. Alertées, les autorités judiciaires d’Okondja seraient venues procéder au constat d’usage. Le corps sans vie de Mamie Annabelle Akouliepala sera quant à lui conduit quelques jours après le drame à la maison de pompes funèbres locale puis inhumé par ses proches. Elle laisse derrière elle quatre enfants et une famille dans le chagrin.