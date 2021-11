Ogooué-Lolo: un violent accident fait 6 morts entre Lipaka 2 et Tsatsi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le regrettable accident aurait eu lieu entre les villages Lipaka 2 et Tsatsi dans la province de l’Ogooué-Lolo le vendredi 19 novembre dernier. Selon plusieurs sources concordantes, le conducteur d’un pick-up en prévenance de Lastourville aurait enregistré une panne mécanique lorsqu’il abordait un tournant. On dénombre au moins 6 pertes en vies humaines.

Le vendredi 19 novembre dernier restera gravé à vie dans les mémoires des Gabonais et plus particulièrement ceux vivant dans la province de l’Ogooué-Lolo. Et pour cause, cette journée qui ne présageait rien d’extraordinaire a tourné au drame avec la survenue d’un accident de circulation sur l’axe Lastourville-Moanda par la route économique.

En effet, entre les villages Lipaka 2 et Tsatsi, toute une famille de retour de Lastourville a été décimée. Il semblerait que les 6 passagers soient « allés acheter du matériel de caveau pour les obsèques de leur mère à bord d’un pic up conduit par un Tchadien. Parvenu à un tournant accentué, une panne mécanique, la direction bloquée et l’inévitable s’est produit », a indiqué une source proche du dossier.



L’opinion semble indécise quant au nombre réel de personnes décédées. D’aucuns énumèrent 6 tandis que d’autres avancent le chiffre de 7 morts. Une chose est tout de même sûre, c’est que cet accident n’a fait aucun rescapé. Les villageois révèlent que cette zone serait accidentogène. Toute chose qui remet sur la table le problème de dispositifs sécuritaires de prévention tels des gardes-fous et autres panneaux d’avertissement sur les routes départementales.